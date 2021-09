Lotnisko w Krakowie: BUZZ, Ryanairowa linia lotnicza z pszczółką, obsłuży 40 kierunków z Kraków Airport. Nowy Boeing już wozi krakowian

- Samolot w barwach pszczółki obsługiwać będzie 40 kierunków Ryanair prosto z Krakowa już od 1 października

– potwierdza Natalia Vince, rzeczniczka krakowskiego portu lotniczego, który od kilku miesięcy odbudowuje dynamicznie siatkę połączeń i liczbę obsługiwanych pasażerów, co silnie pomaga w odtworzeniu potencjału gospodarczego nie tylko branży lotniczej, ale też turystycznej, a pośrednio – całego regionu.

Buzz (wcześniej Ryanair Sun) to czarterowe linie lotnicze z siedzibą w Warszawie powstałe w 2017 r. i należące do Ryanair Holdings plc. Działają w imieniu polskich touroperatorów obsługując loty czarterowe do popularnych kierunków wakacyjnych. Realizują także loty rozkładowe w ramach grupy Ryanair. Flotę BUZZ tworzyły dotąd Boeingi 737-800, a teraz będzie ona poszerzona o Boeingi 737-8200 „Gamechanger” (zwane wcześniej MAX 200). Nowe samoloty mają umocnić pozycję Buzz i Grupy Ryanair w obszarze ochrony środowiska. Nowy samolot może pomieścić o 4 proc. więcej pasażerów niż 737-800, przy mniejszym o 16 proc. zużyciu paliwa i niższej nawet o 40 proc. emisji hałasu.