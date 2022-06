Lotnisko w Krakowie: kolejny rekord liczby obsłużonych pasażerów od momentu wybuchu pandemii, więcej komfortu i atrakcje na Dzień Dziecka Zbigniew Bartuś

Rekordowe od dwóch lat grono pasażerów - dokładnie 681 275 - skorzystało z usług krakowskiego lotniska w Balicach. To już tylko 9 procent mniej niż w najlepszym dotąd w dziejach maju - w 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii. W stosunku do maja 2021 roku liczba pasażerów zwiększyła się ośmiokrotnie! Łącznie od początku 2022 roku Kraków Airport obsłużył już 2 473 068 podróżnych. To wynik lepszy od szacunków zakładających, że cały rok 2022 zamknie się wynikiem ok. 5 mln pasażerów. Co napawa optymizmem, wielki powrót do latania trwa mimo licznych perturbacji spowodowanych przez wojnę.