Lotnisko w Krakowie radzi sobie coraz lepiej. Mimo piątej fali zarazy w styczniu 2022 obsłużyło pięć razy więcej pasażerów niż przed rokiem Zbigniew Bartuś

W styczniu 2022 r. z usług krakowskiego lotniska skorzystało 323 288 pasażerów. To prawie pięć razy więcej niż w styczniu 2021, gdy przez Polskę i Europę przechodziła tragiczna druga fala pandemii, zamknięte były niektóre granice, m.in. Norwegii i Wielkiej Brytanii i obowiązywały obostrzenia w lotach do większości krajów. Tegoroczny styczniowy wynik Kraków Airport jest wprawdzie o 48,5 proc. gorszy od dotychczasowego rekordu, ustanowionego w styczniu 2020, a więc tuż przed wybuchem pandemii, oraz o 37 proc., gorszy niż w styczniu 2019 r., ale lepszy niż w 2016 r. i zbliżony do wyniku ze stycznia 2017 r. Odbudowa ruchu pasażerskiego w Krakowie-Balicach przebiega więc zgodnie z przewidywaniami ekspertów i planem przygotowanym przez władze największego w Polsce regionalnego portu lotniczego.