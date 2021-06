Lubień. Ponad trzy godziny zajęło strażakom gaszenie pożaru siana Katarzyna Hołuj

Wezwanie do akcji przyszło w czwartek przed godz. 19. Straż zaalarmowali mieszkańcy, który zauważyli unoszący się nad polem dym. Na miejsce strażacy udali się samochodami terenowymi. Na miejscu stwierdzono pożar starego, wywiezionego na pole siana na powierzchni ok. 3 arów. Strażacy przystąpili do gaszenia wykorzystując opryskiwacze spalinowe, tłumice, łopaty, widły oraz kopacze.