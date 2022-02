Lubień. Projekt wyłożony. Teraz czas na wnoszenie uwag

Dokument będzie wyłożony jeszcze do 16 lutego br., a zainteresowani mają czas do 9 marca na zgłaszanie uwag do niego. Można to zrobić na kilka sposobów:

na piśmie (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy),

za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: [email protected] (z podaniem ww. informacji),

ustnie w trakcie mającej się odbyć 9 lutego debaty publicznej.

Wgląd do projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy (tel. 18 269-39-11 lub 18 269-39-21).