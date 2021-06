Luborzyca. Odnalazł się 75-letni mężczyzna, który wyszedł z domu w piżamie

Przypomnijmy, że 75-latek zaginął w czwartek 17 czerwca 2021 roku. Jak informowała rodzina wyszedł z domu około godz. 4 nad ranem. Był ubrany w ciemną piżamę. Poszukiwała go rodzina i policja.

Zaginiony był widziany najpierw w okolicach Centrum Kultury i Promocji w Baranówce w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Z ustaleń mundurowych wynikało, że potem około godz. 5.40 mężczyzna szedł ulica Kocmyrzowską w Krakowie. Następnie policjanci ustalili, że zaginiony w czwartek 17 czerwca został zarejestrowany na monitoringu około godziny 6:20 na Rondzie Czyżyńskim. A potem wiadomo było, że przeszedł Aleją Pokoju do skrzyżowania z ul. Centralną gdzie pojawił się o godz. 6.35.

Ponawiano często apele o jego poszukiwaniach z uwagi na jego stan zdrowia. Do poszukiwań zaginionego włączyła się prywatnie osoba z psem ratownikiem - to Marcin Zębala, założyciel Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Goszczy. Choć z konieczności złożył rezygnację z działalności w grupie, to uznał, że nadal będzie służył potrzebującym ludziom.