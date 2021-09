M jak miłość odc. 1599. Anita wprowadza się do Kamila. Streszczenie odcinka [20.09.21]

M jak miłość odc. 1599. Streszczenie

Marta odkrywa, że Patrycja jest w ciąży i postanawia szczerze o tym z przyjaciółką porozmawiać. Tymczasem po klinice krążą plotki o romansie Argasińskiej z Łukaszem, które docierają w końcu do ordynatora. Z kolei Budzyński na nowo czuje ukłucie zazdrości, gdy Magda dostaje nagle kwiaty od Adama. Kamil postanawia pomóc Anicie i gdy koleżanka niespodziewanie traci dach nad głową, zaprasza ją na Wietrzną. Gdy dziewczyna wprowadza się do jego domu, Gryc nie jest w stanie dłużej ukrywać, co do niej czuje.

Kiedy i gdzie oglądać 1599. odcinek M jak miłość?

1599. odcinek M jak miłość będzie można zobaczyć w poniedziałek - 20 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 20:55 i potrwa ok. 45 minut.