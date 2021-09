M jak miłość odc. 1601. Dawid jest śmiertelnie chory. Streszczenie odcinka [27.09.21]

M jak miłość odc. 1601. Streszczenie

Basia zwierza się babci, jak bardzo kocha Dawida. Następnie razem z Jaszewskim oszukuje rodziców i nauczycieli. Zamiast pojechać z klasą na wycieczkę szkolną, zakochani uciekają do Warszawy. Tymczasem przychodzą wyniki badań zleconych przez doktora Rogowskiego. Okazuje się, że Dawid może być poważnie chory. Nieświadomy tego chłopak spędza miło czas z Basią. W pewnym momencie traci przytomność. Rogowska wzywa pogotowie i dzwoni do ojca. Majka wraca do bistro. Tadeusz dalej pomaga Oli w Grabinie. Stara się tym bardziej, kiedy dowiaduje się, że Leon nie wywiązał się ze swoich ojcowskich obowiązków.