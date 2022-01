M jak miłość odc. 1629. Zemsta i zakończenie związku. Streszczenie odcinka [17.01.22]

M jak miłość odc. 1629. Streszczenie

Dawid wciąż czuwa przy ojcu i próbuje zmusić seniora, by w końcu zgłosił się na policję – przyznając, że to właśnie on doprowadził do wypadku Lisieckich. Basia po powrocie do domu opowiada o problemach ukochanego swoim rodzicom - a Bartek podsłuchuje ich rozmowę i od razu jedzie do zajazdu, by się na Jaszewskim seniorze zemścić. Tymczasem Tadeusz postanawia wyznać w końcu Oli swoje uczucia i ostatecznie rozstać się z Edytą. Jego rozmowa z aktualną "ukochaną" okazuje się jednak dużo trudniejsza, niż sądził.