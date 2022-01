M jak miłość odc. 1638. Wizyta przyszłych teściów. Streszczenie odcinka [15.02.22]

M jak miłość odc. 1638. Streszczenie

Kinga przechodzi w szpitalu badania. Cały czas jest wspierana przez Piotra i rodzinę. Franka z Pawłem wracają do Warszawy po "trekkingu poślubnym" i zapraszają na obiad rodziców Jaśka, chłopaka Basi, Dagmarę oraz Igora. Gdy goście w końcu się zjawiają, dochodzi do niemiłego incydentu. Zduńscy zastanawiają się poza tym, czy nie odkupić mieszkania od sąsiadów po to, by oba lokale połączyć i zyskać większy metraż. Basia po cichu ma jednak nadzieję, że drugi lokal będzie miała tylko dla siebie i wykorzysta na "gorące" randki z Jaśkiem.