M jak miłość odc. 1641. Ania bierze narkotyki. Streszczenie odcinka [28.02.22]

M jak miłość odc. 1641. Streszczenie

Maciek przyłapuje Anię na tym, jak ta okrada Magdę, a jego siostra idzie w końcu na wagary i znów zaczyna śledzić Adama. W finale dziewczyna sięga po narkotyki gotowa na wszystko, by odzyskać "ukochanego". Z kolei Piotr odkrywa przypadkiem, co łączy Budzyńskego z synem pani Reni. A gdy Andrzej zdaje sobie sprawę, że to właśnie Zbyszek próbuje mu ostatnio szkodzić, postanawia w końcu szczerze porozmawiać z byłym klientem. Tymczasem Kamil utrudnia Weronice kontakty z Polą, co wyraźnie nie podoba się Anicie. Werner znów czuje, że ma ogromnego pecha.