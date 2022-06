Maciej Skorża odchodzi z Lecha Poznań! Sensacyjna decyzja trenera mistrza Polski

Maciej Skorża odchodzi z Lecha Poznań!

- Niestety, muszę w tym momencie zrezygnować z projektu Lech i z piłki nożnej w ogóle - mówi Skorża dla serwisu klubowego. - Chciałbym bardzo mocno podziękować prezesom Piotrowi i Karolowi, dyrektorowi Tomkowi Rząsie i innym moim współpracownikom, a także piłkarzom, którzy wykonali na boisku fantastyczną pracę, za to jak mnie wspierali w ostatnim czasie, było to dla mnie ogromnie wzruszające. I pokazuje, że Lech to coś więcej niż klub - komentuje 50-letni szkoleniowiec. - Drodzy kibice Kolejorza, wielka prośba do was o zrozumienie tej trudnej decyzji, jaką musiałem podjąć. Spotykałem się z dowodami sympatii z waszej strony niemal na każdym kroku, te piękne momenty pozostaną ze mną na zawsze - dodaje.

Maciej Skorża zdobył z Lechem dwa tytuły mistrza Polski, po raz drugi po objęciu drużyny w kwietniu 2021 roku i zakończonym triumfem sezonie 2021/2022. To zarazem jego czwarty tytuł w karierze, jest obecnie najbardziej utytułowanym trenerem na krajowym podwórku.