Makijaż. Wszystko, co chcecie wiedzieć o tajnikach sztuki makijażu [PORADNIK]

Dla niektórych makijaż na co dzień, aby dobrze spełniał swą rolę, powinien być niewidoczny. Inni uważają, że makijaż powinien być wyrazisty. Na nasze wybory wpływają osobiste preferencje, ale także miejsce pracy i styl życia. Dla wielu pań makijaż jest niczym tarcza; dodaje odwagi i sprawia, że czujemy się piękne.

Jaki makijaż wybrać?

Dobry makijaż zapewnia zawsze modny wygląd; kobiecy, klasyczny i elegancki. Panie, które na co dzień stosują makijaż, wiedzą, że inaczej maluje się na dzień, inaczej na wieczór, a inaczej do sesji fotograficznej. Zupełnie z innej bajki jest makijaż ślubny, który – według opinii wielu stylistek – ostatecznie powstaje poprzez umiejętne połączenie makijażu dziennego, wieczorowego i przeznaczonego do fotosesji.

Należy zwrócić uwagę na kolorystykę. Nie powinno się stosować mocnych i jaskrawych barw. Lepszym wyborem są delikatne, stonowane, naturalne odcienie.

Minimum kosmetyków – maksimum efektu: oto cała tajemnica Freepik

W przypadku makijażu do ślubu istotna jest nie tylko staranność, ale także trwałość. Makijaż ślubny powinien podkreślać urodę panny młodej, ale także – podobnie jak strój - współgrać z fryzurą i osobowością panny młodej. Jak każdy, dobrze wykonany makijaż, musi skutecznie maskować niedoskonałości cery.