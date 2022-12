Małopolskie leśne mikołajki – zimowa lekcja przyrody [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kule tłuszczowe dla ptaków - zrób to sam!

Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty robienia kul tłuszczowych dla ptaków.

- Jest to świetny pokarm dla bogatek czy modraszek, ale chętnie jest też spożywany przez inne ptaki. Kula tłuszczowa to nic innego jak ziarno, które jest złączone spoiwem. Dobrym i w miarę tanim spoiwem jest smalec. To wysokoenergetyczny składnik, który szczególnie zimą jest ptakom potrzebny - mówi Tomasz Gawlik z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, który prowadził zajęcia.

Każdy może przygotować takie kule we własnym domu. Wystarczy włożyć smalec do większego naczynia i wymieszać z ziarnami, by powstała w miarę gęsta masa. Następnie należy uformować kule i włożyć je do karmników.