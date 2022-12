Małopolskie leśne mikołajki – zimowa lekcja przyrody [ZDJĘCIA]

W ramach organizowanego przez nas wydarzenia, które odbyło się 8 grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi, dwie grupy uczniów ze szkoły podstawowej miały okazję uczestniczyć w prawdziwej zimowej lekcji przyrody z edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, podczas której poznały sposoby na bezpieczną pomoc zwierzętom w zimie. Wzięły również udział m.in. w warsztatach, na których samodzielnie przygotowały smakołyki dla ptaków.

Prócz tego najmłodsi mieli okazję popisać się swoimi zdolnościami plastycznymi podczas warsztatów tworzenia świątecznych ozdób z drewna i szyszek. Zimowej lekcji przyrody towarzyszyło wiele atrakcji, wśród nich warto wymienić choćby możliwość pstryknięcia sobie zdjęcia w leśnej fotobudce czy wspólne pieczenie kiełbasek.

– Lekcja przyrody w świątecznej oprawie była wspaniałą okazją do naładowania energetycznych baterii i wspólnej zabawy przy tworzeniu ekologicznych ozdób podczas warsztatów kreatywnych. Dzięki opowieściom przyrodników dzieci mogły poznać bliżej świat dzikich zwierząt i zrozumieć, dlaczego tak ważne jest, byśmy byli wrażliwi na otaczającą nas naturę i pomagali jej ze świadomością, co jest dla niej dobre, a co złe – podsumował wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.