Maraton Fitness w małej hali Tauron Areny, czyli kolejna odsłona akcji „Kraków w formie”

Maraton Fitness jest częścią projektu miejskiego „Kraków w formie”. Celem kampanii sportowo-rekreacyjnej jest edukowanie, motywowanie do uprawiania sportu i organizowanie wydarzeń dla krakowian.

– Maraton Fitness jest dla wszystkich kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Zapraszamy osoby pracujące, rodziców, studentów, a także młodzież za zgodą opiekuna. Średnia wieku na imprezie sportowej to od 20. roku życia do nawet 60+. Tak naprawdę nie ma znaczenia ile masz lat, ważne jest to, aby aktywnie spędzić czas i świetnie się bawić – mówi pomysłodawczyni wydarzenia Dominika Waksmundzka, fitness coach z klubu Forma na lata.

Wydarzenie rozpocznie energiczny taniec, następnie odbędą się trzy różne treningi, z których każdy potrwa godzinę. W ramach 15-minutowych przerw będzie czas na odpoczynek przy dźwiękach muzyki granej przez DJ-a.

Trening w małej hali TAURON Areny Kraków odbędzie się w niedzielę 16 kwietnia. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.00, oficjalny start maratonu o godz. 11.00.