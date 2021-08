Marcelo, były piłkarz Wisły Kraków i ambasador jubileuszu 100-lecia Garbarni, ma kłopoty we Francji

"Drodzy przyjaciele, fani Lyonu i fani na całym świecie. Przez całą moją karierę ciężko pracowałem, aby dać z siebie wszystko na boisku klubom, dla których miałem szczęście grać. Lojalność, ciężka praca i charakter to cechy, których zawsze przestrzegam. To mój piąty sezon w Lyonie. Niestety dzisiaj widzę w Internecie, że klub mówi światu, że odchodzę z innego powodu. To nie jest prawda! Wkrótce znowu wypowiem się i powiem wam, co się dzieje. Mamy szczęście, że jest ten kanał komunikacji, dzięki czemu możemy wyjaśniać sprawy w przejrzysty sposób!" - napisał Marcelo Guedes w mediach społecznościowych.