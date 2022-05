Podobne reguły obowiązują w polityce. Jeżeli jakiś delikwent zacznie publicznie przeciw czemuś protestować, zainteresuje się tym co najwyżej załoga jednego radiowozu. Ale wystarczy ogłosić powstanie nowej partii politycznej, by zbiegły się wszystkie media. To właśnie one, a nie poparcie potencjalnych wyborców, których interesy reprezentowaliby, stworzyły Ryśka od Sześciu Króli czy Szymona Płaczliwego, windując ich chwilowo, mimo całkowitej pustki intelektualnej, do poparcia wynoszącego nawet 20 procent.

Teraz przyszedł czas na lansowanie partii pewnej osóbki, obdarzonej co prawda wieloma zaletami, ale kwalifikującymi ją raczej do występów w programie Top Model, niż w Onet Rano. Ponieważ mam dość takich medialnych ekscesów nie podam jej nazwiska, acz chciałbym przeprowadzić pewien test. Jeśli się Państwo domyśliliście o kogo chodzi, będzie to dowodem słuszności moich diagnoz oraz uzasadnieniem lęków, jakie przed takim sposobem funkcjonowania życia politycznego odczuwam. Za to każdy, kto się nie zorientuje o kim mowa, dowiedzie swej inteligencji i rozsądku.