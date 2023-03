Marta Kubacka wciąż w szpitalu. "Z jej zdrowiem jest już lepiej". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia

Marta Kubacka w szpitalu

Wszystko zaczęło się w niedzielę 19 marca. Dawid Kubacki niespodziewanie opuścił konkursy w norweskim Vikersund i wrócił do Polski. Dzień później wyjaśnił, co było przyczyną takiego obrotu spraw.

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał skoczek narciarski z Szaflar w mediach społecznościowych.

Thomas Thurnbichler, trener kadry skoczków: "Sport schodzi teraz na drugi plan. Moje myśli i myśli całego zespołu są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i przesyłamy siłę, jakiej teraz potrzebują, aby wszystko skończyło się dobrze".