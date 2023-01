Kamil i Ewa STOCHOWIE – to już 13 lat małżeństwa! Zobacz, jak bardzo się zmienili od ślubu ZDJĘCIA 2023

Ewa i Kamil Stochowie obchodzą 13-lecie małżeństwa

- Wziąłem ślub dość wcześnie, ale chciałem wracać do kogoś, kto będzie czekał na mnie w domu. Nie rodzice, ale ktoś, z kim mogę pogadać o wszystkim, przytulić się czy wyjść na kolację. Takim jestem typem człowieka i cieszę się, że znalazłem najbardziej odpowiednią osobę - opowiada Kamil Stoch w rozmowie opublikowanej na YouTubie przez firmę Blachotrapez.

Ślub Kamila Stocha i Ewy Bilan odbył się 7 sierpnia 2010 roku w kościele Paulinów na Bachledówce we wsi Czerwienne. Młoda para wystąpiła na weselu w tradycyjnych góralskich strojach.

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch - razem po sukcesy

Małżeństwo nie tylko nie przeszkodziło mu w odnoszeniu wielkich sukcesów, ale przeciwnie – bardzo mu w tym pomogło. Stoch został trzykrotnym mistrzem olimpijskim i dwukrotnym złotym medalistą mistrzostw świata, a ponadto dwa razy zdobył Kryształową Kulę i wygrywał Turniej Czterech Skoczni. Ma też na koncie wiele innych medali największych imprez. Mimo to przekonuje, że małżeństwo i dom rodzinny są dla niego ważniejsze.

- Małżeństwo i dom stawiam zdecydowanie ponad sukcesy sportowe. W latach młodości myślałem zupełnie inaczej, skupiałem się tylko na wynikach na skoczni. Z wiekiem nabrałem doświadczenia. Sukcesy sportowe są na chwilę – wyjaśnia Kamil Stoch. - Po zwycięstwach zjawia się masa doradców i ludzi, którzy klepią cię po plecach. W słabszych momentach zostaje dosłownie kilka osób, które zostają do końca życia.

Ewa Bilan-Stoch - menedżerka i kreatorka

Co ważne, żona wspiera swego męża nie tylko w domu. Jest przecież także jego menedżerem oraz powołała do życia i prowadzi agencję marketingu sportowego oraz klub Eve-nement Team Zakopane. Poza Kamilem Stochem, klub reprezentują Dawid Kubacki i Stefan Hula. Oto co na temat Ewy Bilan-Stoch, której pasją jest fotografia, można przeczytać na oficjalnej stronie agencji.