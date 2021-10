Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak rozpoczynają sezon. Głównym celem alpejek są igrzyska

Kończąc zgrupowanie w szwajcarskim Saas-Fee przed dwoma tygodniami Maryna Gąsienica-Daniel miała nadzieję, że już 9 października wyjedzie na lodowiec w Austrii, by potrenować na lodowcu Soelden. W tym roku bowiem gospodarze inauguracji PŚ stworzyli warunki, by alpejki mogły dłużej zapoznać się z trasą i warunkami śniegowymi. Szyki zakopiance pokrzyżowała jednak choroba. Przeziębiona została w Polsce i straciła dobrą okazję. Tym samym będzie jej nieco trudniej niż rywalkom, które zjechały do Soelden kilka dni wcześniej.

Niemniej Gąsienica-Daniel liczy, że i ona zdąży zaliczyć na miejscu kilka zjazdów.

- To jeden z trudniejszych gigantów dla kobiet. Przez to, że jest pierwszy w sezonie, do tego na lodowcu, a więc bardzo wysoko, ponadto trasa jest dosyć długa i stroma, więc z reguły nie mamy takiej możliwości na lodowcach, żeby się przygotować stricte pod taki stok – powiedziała w rozmowie z Radiem Kraków. - Dla każdego jest to duże wyzwanie, choć akurat w tym roku najlepsi mieli możliwość potrenowania tam w ciągu dwóch-trzech dni. Mi się niestety nie udało i będzie to dla mnie wyzwanie. Ale w głowie mam to, że kilka razy już w Soelden jechałam, mam zapamiętaną tę trasę, więc nastawiam się pozytywnie i mam nadzieję, że się nie wystraszę (śmiech). Teraz czuję się już dobrze i mam nadzieję, że nie odbije się to na mojej jeździe na nartach. Mam kilka dni na przygotowanie się do inauguracji. Po Soelden rozpoczniemy treningi przed dalszą częścią sezonu.