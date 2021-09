ME siatkarzy 2021. Dzisiaj hit w Tauron Arenie Kraków: mecz Serbia - Polska

Przed meczem z Polską w ME siatkarzy Serbia wygrała dwukrotnie

Ekipa z Bałkanów na inaugurację ME miała podobną przygodę jak Polska. W czwartkowym wieczór z Belgią pewnie wygrała dwa pierwsze sety, w trzecim miała chwile słabości, ale potem odzyskała kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie, zwyciężając 3:1 (25:13, 25:18, 21:25, 25:22). Aż 27 punktów zdobył Uros Kovacević. Dzień później wygrała pewnie 3:0 z Ukrainą (Polska w piątek pauzowała).

Zaznaczyć trzeba, że Serbowie mieli inne lato niż Polacy. Nie zakwalifikowali się na igrzyska, więc mogli w spokoju przygotowywać się do kontynentalnego czempionatu, w którym zresztą bronią złota sprzed dwóch lat (Polacy w 2019 r. wywalczyli brąz). Co ciekawe, z Krakowem mają miłe wspomnienia - w 2016 r. świętowali tu triumf w Lidze Światowej (zastąpiła ją Liga Narodów), a w ME 2017 sięgnęli w Tauron Arenie po brąz (Polska była wtedy dopiero 9.).