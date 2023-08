ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy?

W mistrzostwach Europy w tym roku wystąpią 24 reprezentacje. Podzielono je na cztery grupy, każda rywalizować będzie w innym kraju: Włoszech, Macedonii, Bułgarii i Izraelu. Pierwszy mecz zaplanowano na 28 sierpnia, medalistów poznamy 16 września po spotkaniach w Rzymie.

Polacy trafili do grupy C, swoje mecze będą rozgrywać w Skopje. Biało-Czerwoni, którzy w poprzednim ME, w 2021 r., zdobyli brąz, a MŚ 2022 ukończyli na 2. pozycji, uznawani są kandydatów do medali.