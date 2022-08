Memoriał Wagnera 2022. Trener Nikola Grbić po meczu Polska - Iran: Potrafiliśmy zagrać mądrze w ataku

- Uważam, że ogólnie było dobrze, poza drugim setem, w którym popełniliśmy czternaście błędów, w tym siedem na zagrywce. To prawie cud, że wygraliśmy, bo przecież oddaliśmy rywalom połowę zdobytych przez nich punktów (Polska wygrała 29:27 - przyp.). Musimy zwracać na to szczególną uwagę - zaznaczył serbski szkoleniowiec. - W pierwszym secie, którego wygraliśmy całkiem łatwo, bez większego stresu, mieliśmy tylko sześć procent pozytywnego przyjęcia, a udało nam się z tego w ataku wyciągnąć 55 procent skuteczności. Nie zawsze jakość przyjęcia determinuje końcowy rezultat, o ile atakujemy mądrze, wykorzystujemy blok rywali, nie popełniamy błędów. Tak robiliśmy w pierwszym secie, gdy nas naciskali. Potem poprawiliśmy przyjęcie, lecz nie udało nam się uniknąć dużej liczby błędów. Nad tym musimy pracować, ewentualnie trzeba „rozłożyć” je bardziej równo na wszystkie sety (śmiech).

Aleksander Śliwka: - Zachowujemy spokój, wiemy, że to jest proces, że forma jest obliczona na mistrzostwa świata i powoli będzie szła do góry. Wyglądaliśmy na pewno lepiej niż w spotkaniu z Ukrainą (3:2 w sparingu 13 sierpnia - przyp.), swobodniej. Do tego jest zwycięstwo - to zawsze cieszy i buduje morale. Mamy jeszcze dwa spotkania do rozegrania, z trudnymi przeciwnikami, będą one wymagające. Mam nadzieję, że będą emocjonujące i że dopisze doping wspaniałych polskich kibiców.