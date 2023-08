Memoriał Wagnera 2023 wzbudził ogromne zainteresowanie. Biletów na mecze siatkarzy w Krakowie już nie ma

Rekordowy Memoriał Wagnera w Krakowie. Na trybunach ma być komplet

Plejada mistrzów na Memoriale Wagnera 2023

- Cieszymy się bardzo, że możemy występować przed taką publiczność, w takim obiekcie, w Krakowie, gdzie świętowaliśmy sukcesy. Ten turniej jest jednym z najlepszych na świecie. To co roku ostatni moment przed wielkimi imprezami, każda reprezentacja chce tu wystąpić i się sprawdzić - dodał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Dla wszystkich tych zespołów będzie to ostatni test w boju przed mistrzostwami Europy (przełom sierpnia i września). W przypadku polskiej ekipy nadal trwa walka o miejsce w składzie na tę imprezę. To o tyle ważne dla siatkarzy, że są kontuzje - poważniejsza Mateusza Bieńka i mniej dokuczliwa Bartosz Kurka. Dobrą postawą w Krakowie na tle czołowych zespołów globu można więc wiele zyskać i być może załapać się do kadry na ME.