Miastu i światu. Polemika z wiceprezydentem Krakowa Andrzejem Kuligiem

Wczorajsze słowa wiceprezydenta Krakowa, Andrzeja Kuliga, który w trakcie sesji Rady Miasta pozwolił sobie na obsobaczenie wieloletniego reportera „Dziennika Polskiego” (więcej TUTAJ), są dowodem na to, że część polityków wciąż nie rozumie, że media nie są ich własnością i poza sprawozdawczością pełnią funkcję kontrolną. Wiceprezydent Kulig nie tylko dyskredytował dziennikarza, ale obraził „Dziennik Polski”, jego Zespół i de facto Czytelników. Dopytywany stwierdził wręcz, że celowo nie wymienił nazwiska reportera, bo „nie będzie zniżał się do pewnego poziomu”. Trudno to skomentować.

Nie urodziłem się wczoraj. Wiedziałem, że będziemy musieli zetknąć się z różnymi naciskami i w zasadzie nie ma tygodnia, by nasze tytuły nie były poddawane różnorakiej presji ze strony polityków lokalnych, ale także niektórych posłów, senatorów czy ludzi orbitujących wokół sceny politycznej. Wszystkim im zależy, by rzekome „ich media” były ośrodkiem dystrybucji prestiżu (dla nich) i pogardy (dla ich przeciwników). Nie jestem dzieckiem i wiem, że trudno się przed tym bronić. Jestem jednak na tyle dorosły, by wiedzieć, że się da. „Dziennik Polski” pisze wyłącznie dla i w imieniu Mieszkańców Krakowa i Małopolski. Prędko się to nie zmieni, a będzie lepiej dla nas wszystkich, jeśli zrozumie to i Pan wiceprezydent i inni „żywotnie zainteresowani”.