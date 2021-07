Michałowice. Korona Północnego Krakowa rozdaje granty dla organizacji i nieformalnych grup lokalnych

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa od lat przyznaje unijne granty dla stowarzyszeń, organizacji i grup mieszkańców, którzy chcą aktywizować swoje małe społeczności. Obecnie realizowany jest IV edycję programu.

W tym roku na 16 złożonych projektów Lokalnej Komisji Grantowa przyznała wsparcie finansowe 13 organizacjom. Tym razem maksymalna kwota dotacji wynosi 6 tys. zł , a działania, a które przyznajemy pieniądze muszą trwać od 3 do 6 miesięcy, wyjątkami są projekty dotyczące bezpośrednio pandemii i łagodzeniu jej skutków, wtedy czas trwania i wymagany wkład własny finansowy mógł ulec zmianie - mówi Barbara Kawa, wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

W tym roku na dotacje przeznaczone było 55 tys. zł.

Wyłonione projekty inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji zawodowych a co za tym idzie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców podkrakowskich gmin. Wyzwalają społeczną energie angażując przy tym do współpracy różnych partnerów oraz odbiorców projektów. Często są to działania wynikające z konkretnych potrzeb danej społeczności - informuje koordynator programu Katarzyna Topa z Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.