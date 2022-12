Mieć ciepło i nie marnować drogiej energii. Liga Antysmogowa dla zdrowia i portfela. Ocieplenie domu i wymiana kotła opłaca się jak nigdy Zbigniew Bartuś

Palenie węglem w starym piecu stało się w tym sezonie nie tylko fatalne dla powietrza i zdrowia, ale też – za sprawą pustek w składach opału - stresujące i koszmarnie drogie. O ile ogrzewanie domu gazem zdrożało o połowę, to w przypadku węgla ów wzrost wyniósł nawet 300 procent. Nic dziwnego, że kto może (i kogo stać), montuje w domu pompę ciepła z fotowoltaiką. Zapewnia to bezkonkurencyjnie niskie koszty. Przede wszystkim jednak musimy ocieplić tysiące domostw, by nie marnować na potęgę tak cennej dziś energii. Aby to zrobić, powinniśmy wykorzystać najbliższy rok o niebo lepiej niż poprzednie.