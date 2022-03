Miechów dla Ukrainy. Pierwsze duże grupy uchodźców już przyjechały

Przeważająca część uchodźców do „Planety” dotarła w późnych godzinach wieczornych i nocnych. Obiekt, jak zapewnia właściciel – Krzysztof Sobota, może przyjąć docelowo ponad 200 osób. Już wcześniej trafiali do niego najbliżsi ściągani przez ukraińskich pracowników „Planety”. W hotelu mają zapewnione lokum, wyżywienie oraz środki niezbędne do codziennego funkcjonowania. Maja też zapewniona pomoc psychologa.

W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu godzin spodziewane są w powiecie miechowskim kolejne grupy ukraińskich uchodźców. Do ich przyjęcia przygotowane jest m. in. Schronisko Młodzieżowe przy Stowarzyszeniu „Mirów” na zamku w Książu Wielkim. Tam prawdopodobnie trafi około 64 dzieci z sierocińca z ukraińskiego Żytomierza. Jednak nie jest to jeszcze potwierdzone. W tej chwili 13 osób ulokowanych jest w Hotelu Mercure Dosłońce & Spa. W ramach pomocy instytucjonalnej szykowany jest Hotel „Zameczek” w Książu Wielkim (40 miejsc). Miejsca dla Ukraińców deklarują włodarze gmin, a także DPS-y i miechowskie Hospicjum. Wielu uchodźców znalazło już schronienie w domach prywatnych.