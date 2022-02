Miechów. Rozliczą podatek w zamian za 1 procent

- Od wielu lat stosujemy takie rozwiązanie i to się dobrze sprawdza. Nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. Co roku odwiedza nas kilkaset osób, którym pomagamy rozliczyć się z podatku. Przychodzi wielu emerytów, rencistów, ale też ludzie młodsi – mówi Ewa Zięba, dyrektor działającego pod egidą PSONI Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Miechowie.

Środki uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu jednoprocentowego odpisu są przeznaczane na bieżące potrzeby. W ostatnich latach była to głównie budowa centrum wsparcia w Strzeżowie Drugim. Tamta inwestycja została zakończona w październiku ubiegłego roku, ale pozostało jeszcze m. in. zagospodarowanie terenu wokół ośrodka. Ma tam powstać boisko, plac zabaw, altana. I na to właśnie m. in. mają być skierowane środki z tegorocznych odpisów.

Miechowskie koło PSONI zajmuje się pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną od wieku dziecięcego aż do późnej starości. Poza OREW i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Strzeżowie działają w jego ramach również warsztaty terapii zajęciowej. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana m.in. z subwencji oświatowej, środków Narodowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funduszy solidarnościowych.