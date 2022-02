Miechów. Rozpoczyna się przebudowa budynku dawnych koszar na potrzeby szkoły muzycznej

Jeżeli pierwszym milowym krokiem w kierunku powstania nowej siedziby dla miechowskiej szkoły muzycznej było pozyskanie odpowiedniego budynku, to zawarcie czwartkowej umowy wypada uznać za krok numer dwa. Między pierwszym a drugim trwały natomiast prace projektowe. Przypomnijmy bowiem, że obiekt, do którego ma się przenieść szkoła muzyczna, to pamiątka jeszcze czasów zaborów: mieściły się tam wówczas carskie koszary.

Potem budynek pełnił wiele różnych funkcji. Były tam magazyny z alkoholem, siedziba urzędu powiatowego, fabryka lalek. Odbywały się w tym miejscu również dyskoteki. W 2020 roku doszło do transakcji, w wyniku której jego właścicielem została miechowska Szkoła Muzyczna, oddając w zamian swoją dotychczasową siedzibę przy Rynku. Na Sienkiewicza można było rozpocząć projektowanie, które zakończyło się w listopadzie ubiegłego roku.