Miechów. Wandale zdewastowali wiatę przy ścieżce rowerowej. Mieszkańcy oburzeni

Sprawcy dewastacji ukradli dwa akumulatory ulokowane pod jedną z ławek. Przy okazji zniszczyli oświetlenie, okablowanie i pokrywę. Straty w skali budżetu gminy nie są wysokie (około 2 tys. złotych), ale mieszkańców oburza sam fakt bezmyślnego uszkodzenia infrastruktury ścieżki rowerowej. Pod internetowym postem na ten temat, szybko pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy.

- Jesteśmy zbulwersowani i poruszeni. To jest karygodne, żeby takie zdarzenia miały miejsce. Konieczna edukacja społeczna w domu i w szkole – uważa Włodzimierz Janus. - To nie wandalizm tylko zaplanowana kradzież, a jako że ścieżka rowerowa dla użytkujących ją jest czymś Super, musiał to zrobić ktoś na zamówienie – to z kolei inna z opinia umieszczona w mediach społecznościowych.