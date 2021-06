Miechów. Zrewitalizowany park miejski uroczyście otwarty

- Chcieliśmy stworzyć przestrzeń dla wszystkich, dla dzieci, ale też dla młodzieży, rodziców, seniorów. Mam nadzieje, że nam się to udało. A to, co najbardziej nas cieszy, to uśmiech dzieciaków, którzy korzystają z parkowych urządzeń – mówi burmistrz Dariusz Marczewski.

Przypomniał, że realizacja projektu została poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami, którzy uznali, że to właśnie park jest miejscem, które należy poddać rewitalizacji. Liczący 7,25 ha obiekt zyskał nową infrastrukturę sportową (korty do tenisa i boisko treningowe, liczącą ponad 0,5 km trasę dla rowerzystów i rolkarzy, siłownię zewnętrzną oraz dwa place zabaw). Przebudowano dotychczasowe alejki oraz sieć kanalizacji deszczowej. Wybudowano pergole i fontanny parkowe, oświetlenie. Częściowa zagospodarowano wyspę, do której mieszkańcy mają swobodny dostęp po... 53 latach. Jak bowiem przypomina dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Włodzimierz Barczyński, stary most, prowadzący na wyspę zawalił się w 1968 roku.