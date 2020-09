Mieszkanie dobrze zintegrowane z mieszkańcami. Appartme, czyli nowy standard w budownictwie

Nie chciałbym użyć słowa rewolucja. Mamy raczej do czynienia z pewnym procesem, który dokonuje się zarówno w świadomości inwestorów, jak i mieszkańców nowo budowanych obiektów mieszkalnych. Wykonując pracę u podstaw, edukując potencjalnych partnerów, jesteśmy gdzieś na początku zmian. Idea Smart Home, czyli domu inteligentnego, ma oczywiście długą historię. Przez pewien czas funkcjonowała jednak bardziej jako hasło, pod którym oferowano coraz bardziej zaawansowane urządzenia. W efekcie Smart Home dedykowany dla szerokiego odbiorcy kojarzony był bardziej ze zbiorem gadżetów. Tymczasem sens idei polega na łączeniu urządzeń w integralną całość. Jednocześnie naszym celem jest stworzeniu powszechnie akceptowalnego standardu, który umożliwi sterowanie rozmaitymi funkcjonalnościami nowoczesnego mieszkania. Porównuję to często do sytuacji w motoryzacji na początku lat 90., kiedy samochody nie były standardowo wyposażone w urządzenia audio czy klimatyzację.

Dzisiaj raczej to nie do pomyślenia. Auto bez dodatkowego wyposażenia jest określane mianem golasa. I nie budzi raczej większego zainteresowania.

Producenci samochodów szybko stwierdzili, że nie jest najlepszym pomysłem zrzucanie na nabywcę samochodu problemu jego doposażenia. Podobną sytuacje mamy teraz na rynku nowych mieszkań, deweloper dotychczas specjalnie nie przejmował się tym aspektem swej oferty. Zmiany wymagają oczywiście czasu. Jeszcze kilka lat temu bardzo trudno było rozmawiać na ten temat z deweloperami. Dziś świadomość konieczności wyposażenia mieszkania w urządzenia, które pozwalają na interakcje z nim, staje się z każdym dniem bardziej powszechna. Raczej już nikt nie pyta czy montować takie urządzenia, ale raczej o to, jaki system wybrać. S-Labs ze swoim rozwiązaniem Appartme, jest w jakimś sensie pionierem tych zmian. Świadomość inwestorów takich jak Murapol czy Skanska, z którymi na co dzień współpracujemy, jest na tyle wysoka, że stają się dzięki temu liderami na rynku. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie dojść do rozwiązań lepiej dopasowanych do oczekiwań przyszłych mieszkańców, a szczególnym tego aspektem jest poczucie bezpieczeństwa, komfortu i wygody.