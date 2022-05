Miłość i przeznaczenie odc. 128. Emine i Nuh razem? Streszczenie odcinka [08.06.2022] redakcja

Po rozstaniu z Dżemile Nuh jest załamany. Emine go pociesza. Co na to Sawasz? Co dzieje się u Zejnep, która rozpoczęła współpracę z Tarikiem? Przeczytaj streszczenie 128. odcinka Miłości i przeznaczenia!