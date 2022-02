Miłość i przeznaczenie odc. 45. Benal ma nową współlokatorkę. Streszczenie odcinka [08.02.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 45. Streszczenie

Emine nie chce być drugą kobietą w życiu Faruka. Mehdi prosi siostry, by do narodzin dziecka jedna z nich zamieszkała z Benal w jej mieszkaniu. Sakine mówi Nermin, że od dawna wiedziała o zdradzie jej męża. Nuh jest załamany z powodu zniknięcia Emine i niespełnionej miłości do niej.