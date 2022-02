Miłość i przeznaczenie odc. 49. Faruk opuszcza kraj. Streszczenie odcinka [14.02.2022] redakcja

Salin jest zazdrosna o Emine. Postanawia do niej pójść. Co się wydarzy? Z kolei Zejnep ma problemy. Dlaczego? Co jeszcze się wydarzy? Dlaczego Faruk wyjedzie z kraju? Przeczytaj poniższe streszczenie 49. odcinka Miłości i przeznaczenia!