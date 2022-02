Miłość i przeznaczenie odc. 52. Mehdi wszczyna bójkę. Streszczenie odcinka [17.02.2022] redakcja

Mehdi nie wytrzymuje i doprowadza do bójki. Kto trafi po niej do szpitala? Tymczasem Pan Barysz rozmawia z Zejnep. Czy pozwoli jej wrócić do pracy? Co dokładnie wydarzy się w 52. odcinku Miłości i przeznaczenia? Przeczytaj poniższe streszczenie!