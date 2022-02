Miłość i przeznaczenie odc. 58. Mehdi wyjedzie z miasta? Streszczenie odcinka [25.02.2022] redakcja

Zejnep przygotowuje pozew rozwodowy. Co na to Mehdi? Czy mężczyzna będzie chciał naprawić swoje małżeństwo? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 58. odcinka Miłości i przeznaczenia!