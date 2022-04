Miłość i przeznaczenie odc. 94. Szokujący widok przy stole. Streszczenie odcinka [19.04.2022]

Miłość i przeznaczenie odcinek 94. Streszczenie

Nuh fortelem odciąga strażników, by Zejnep mogła wejść do rannego Bekira. Mehdi postanawia poznać zamiary swego wroga, lecz potrzebuje do tego pieniędzy. Siostra Barysza Ozlem dziwi się, że rodzina siada do stołu ze służbą. Zejnep prosi Barysza, by przyjął Nuha do pracy.