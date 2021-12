Miłosne zawodzenia puszczyków

Tym razem nie były to łowy, lecz miłosne zawodzenia. Dwa samce pohukiwały i kwiliły do siebie. Dla ptaków to znakomite narzędzie wyznaczania terytorium i wabienia samicy.

Puszczyki jako pierwsze ptaki przestępują do lęgów w drugiej połowie zimy i jako pierwsze składają jaja. Bywa, że na początku stycznia. Potem długo karmią młode. Dieta opiera się na chwytanych gryzoniach, toteż muszą mieć gwarancję, iż konkurencja nie będzie im podbierać ograniczonych zasobów pokarmu.

To żaden egoizm, lecz prosta zasad, iż jedzenia nie starczy dla wszystkich. Z tego powodu wyznaczanie rewirów jest bardzo praktycznym zabiegiem, który z samolubstwem nie ma nic wspólnego.

Wrócę do ptaków. Jeden puszczyk przycupnął w koronie starej topoli. Konkurent odzywał się z grupy domów. Albo siedział gdzieś na dachu czy balkonie, albo na jabłoniach w ogrodzie. Przez pół godziny wysyłały sobie komunikaty. Co skusiło mnie na nocny spacer. W pewnej chwili kątem oka zobaczyłem bezszelestny cień lecący w kierunku domów. Czyżby pojedynek? Nocne wyjście zapowiadało się interesująco… Gdy doszedłem do zabudowań, słychać już było tylko jedną sowę. Druga pohukiwała smętnie z oddali. Pojedynek rozstrzygnięty, teren podzielony. Teraz tylko trzeba utrzymać zdobyty teren. I rzecz oczywista, przywabić panią puszczykową…