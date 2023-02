Mistrzostwa świata w snowboardzie WYNIKI. Gdzie i kiedy oglądać zawody? Terminarz, transmisje na żywo Bakuriani 2023

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2023. Gdzie i kiedy oglądać zawody?

Przez ostatnie dni Aleksandra Król trenowała w Toblach, gdzie stok przypomina ten, na którym snowboardziści będą rywalizować w Gruzji. Polacy przez pięć dni trenowali z zespołami niemieckim i słoweńskim. Pochodząca z Nowego Targu zawodniczka jest obecnie czwarta w klasyfikacji giganta i siódma w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co oznacza, że należy do faworytek imprezy.

- Ósma już byłam, więc interesuje mnie tylko medal, to jest moje marzenie. Skoro nie przywiozłam go z igrzysk, to chociaż chciałabym z mistrzostw świata - mówi Aleksandra Król.

Podobnie jest w Oskarem Kwiatkowskim, który osiąga porównywalne rezultaty, a w styczniu był wręcz w życiowej formie, wygrywając zawody Pucharu Świata po raz pierwszy w karierze.

Do Gruzji Polacy wylatują 14 lutego, na miejscu potrenują przez dwa-trzy dni, by udział w mistrzostwach świata rozpocząć w niedzielę 19 lutego występem w kwalifikacjach slalomu giganta równoległego.