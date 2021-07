Młodzi (potencjalni) miliarderzy w Krakowie. Najlepiej radzący sobie startup w stolicy Małopolski pozyskał na rozwój… 575 mln zł Zbigniew Bartuś

Od kilku do blisko 150 mln dolarów otrzymały na swój rozwój czołowe startupy założone w Krakowie. Wiele z nich nie tylko działa globalnie (to jedno z oczywistych założeń firm technologicznych), ale i może mówić o światowym sukcesie. Krakowski rekordzista stworzył największą na Ziemi społeczną sieć wzajemnego kształcenia uczniów i studentów: co miesiąc korzysta z niej 200 milionów unikatowych użytkowników! Mamy też w Krakowie lidera w masowym przetwarzaniu gigantycznej ilości danych na potrzeby dynamicznie rozwijającej się branży automatycznego marketingu, a także pionierów gminnych map jakości powietrza czy ożywiania rzeczy z pomocą internetu.