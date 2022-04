„Młodzi sympatyczni” wandale grasują w miechowskim parku. Zostali nagrani

Odnowiony i przebudowany kosztem ponad 25 milionów złotych miechowski park stał się popularnym miejscem spędzenia czasu nie tylko dla mieszkańców. Nie wszyscy jednak potrafią docenić to, co zostało zrobione.

- Cały czas coś naprawiamy. A to ktoś huśtawkę pomaluje, drzewko przewróci, czy uszkodzi ławkę. Staramy się te wszystkie usterki na bieżąco usuwać, ale wciąż pojawiają się nowe. Nie są to jakieś drastyczne zniszczenia, ale ciągle coś się dzieje – mówi Paweł Wilk, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie, który dba o porządek w tym miejscu.

Kilka dni temu cierpliwość do sprawców wybryków stracił burmistrz Dariusz Marczewski, który postanowił poinformować o wszystkim policję. Jak przyznaje, skłoniły go tego wydarzenia, do których doszło przed i w trakcie świąt wielkanocnych. - Najpierw ktoś rozrzucił w parku butelki, a w poniedziałek wielkanocny doszło do dewastacji jednej z nowoczesnych parkowych toalet – mówi.