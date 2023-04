Młodzicy z AP Proszowianka zdobyli Zakopane. Największy sukces dziesięciolecia

- To największy sukces drużyny z naszej akademii w jej dziesięcioletniej historii. Wiele razy braliśmy udział w turniejach API w Zakopanem, ale dotąd już miejsce w pierwszej dziesiątce było sukcesem. Tym razem udało się wygrać, a w dodatku zrobili to chłopcy, którzy zapisali się do naszej akademii dziesięć lat tremu jako pierwszy rocznik – mówi założyciel AP Proszowianka Kamil Mach.