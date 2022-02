Mogilany. Od września uczniowie będą ćwiczyć w prawdziwej sali gimnastycznej

W SP w Mogilanach istniejąca jest niewymiarowa i nie wystarcza na organizowanie lekcji wuefu dla ponad 360 uczniów uczęszczających do mogilańskiej SP.

- Uczniowie są dowożeni na zajęcia do sal w innych szkołach, ale od września się to zmieni. Będą już mieć godziwą bazę sportową na bardzo wysokim poziomie z widownią

- mówi Piotr Piotrowski, wójt gminy Mogilany, która na budowę sali pozyskała połowę kosztów - 2 mln zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Sala stworzy warunki do lepszej organizacji lekcji wuefu oraz różnego rodzaju zajęć i zawodów sportowych. Powstałe sale lekcyjne w nowym skrzydle zmniejszą, ale nie zlikwidują dwuzmianowości, tym bardziej, że obwód szkoły jest bardzo duży, ale też niestabilny. Coraz więcej rodziców, którzy wprowadzili się do gminy, zmienia zdanie i przekonuje się, że warto zapisać dzieci do naszej szkoły