Monika z Krakowa zostanie Aniołem Polski? Finał już w sobotę. Oto jej konkurentki

Kiedy odbędzie się gala finałowa Angel of Poland

Na finałowej gali Angel of Poland spośród utalentowanych finalistek wyłoni się nowa Miss Anioła Polski. Spośród wielu uczestniczek

o koronę zawalczy Monika Gdowicz, 26-letnia reprezentantka Krakowa. Do drugiej edycji zgłosiło się 320 kandydatek. Finałowa 15-tka o koronę Angel of Poland 2023 walczyć będzie 18 listopada w Zatoce Sportu w Łodzi. Tegoroczny półfinał przyciągnął uwagę utalentowanych uczestniczek, ocenianych przez jury w składzie Klaudia Trajdos, Adrianna Sulej, Ola Januszewska, Julia Szponer, Karolina Tokarska i Roksana Cieplińska. To ich oceny zdecydują, kto zasłuży na tytuł Angel of Poland.

Tak reprezentantka Krakowa wypada na tle swoich konkurentek. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia.