Motoryzacyjne klasyki i ich pasjonaci. Odwiedzili cmentarze wojenne w rejonie Myślenic

Na trasie Rajdu co roku znajdują się cmentarze wojenne w Drogini i Wiśniowej, na których spoczęli żołnierze kilku narodowości, którzy zginęli na tych ziemiach podczas I wojny światowej oraz kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego w Osieczanach.

Jest to okazja, aby zapalić znicze, ale też przypomnieć historię tych miejsc i ludzi z nimi związanych.

W tych roku do uczestników rajdu w Drogini dołączyli uczniowie tamtejszej Szkoły Podstawowej w Drogini noszącej imię legionisty ppłk. Jana Dunina-Brzezińskiego.

Cmentarz, który znajduje się nieopodal szkoły jest największy, w powiecie myślenickim cmentarzem z tego okresu. Spoczywa na nim 191 żołnierzy.

Droginia jest ściśle związana z historią I wojny światowej nie tylko przez ten cmentarz.