MŚ w kajakarstwie górskim. Brązowy medal żeńskiej drużyny K-1 w Augsburgu

Zmagania zespołów otworzyły walkę o medale. Polki: Natalia Pacierpnik (KKK Kraków), Klaudia Zwolińska i Dominika Brzeska (obie Start Nowy Sącz) zajęły 3. miejsce. Do zwycięskiej ekipy Niemek straciły 6,47 s, a do 2. Słowenek 3,99. To kolejny sukces tego lata - pod koniec maja nasza drużyna, płynąca w tym samym składzie, zdobyła brąz w ME w Liptowskim Mikulaszu.

W Augsburgu nie powiodło się męskim drużynom C-1 (Grzegorz Hedwig, Kacper Sztuba, Michał Wiercioch) i K-1 (Michał Pasiut, Dariusz Popiela, Jakub Brzeziński), zajęły 9. lokaty, z dużą stratą do podium.

Przed góralami w MŚ eliminacje w indywidualnym slalomie: w czwartek w K-1, w piątek - w C-1. Półfinały i finały zaplanowano, odpowiednio, na sobotę i niedzielę. W dwa ostatnie dni odbędzie się też rywalizacja w extreme slalomie.