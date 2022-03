Muzeum Ziemi Miechowskiej ma nowego dyrektora. Włodzimierz Barczyński na emeryturze

- Mówimy sobie do widzenia, ale nie żegnaj – mówił dyrektor Barczyński podczas oficjalnego pożegnania w Starostwie Powiatowym. Dodał, że prowadzenie Muzeum Ziemi Miechowskiej było zwieńczeniem jego 49-letniej pracy zawodowej. W rozmowie z reporterem Dziennika Polskiego przyznał, co uznaje za swój największy sukces. - Na pewno jest to zorganizowanie stałej wystawy poświęconej powstaniu styczniowemu i dojściu Polski do niepodległości. To jedyna taka stała wystawa w Polsce i myślę, że jest odpowiednim hołdem dla osób, które wtedy wtedy walczyły i ginęły za naszą wolność - przekonuje.

Odchodzącemu dyrektorowi podziękowali za pracę przedstawiciele powiatu miechowskiego w tym starosta Jacek Kobyłka, burmistrz Dariusz Marczewski oraz proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie ks. Franciszek Siarek. - Dyrektor był zawsze spokojny, służył dobrą radą, pomocą i fachową wiedzą. Zawsze mówił: nie ma sytuacji bez wyjścia oraz nie tak gwałtownie i nerwowo – przypomniał starosta.